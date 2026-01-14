Corso-concorso per 20 dirigenti scolastici in Trentino | domande dal 15 gennaio al 16 febbraio BANDO aperto ai docenti con almeno 7 anni di servizio

La Provincia autonoma di Trento ha pubblicato il bando per un corso-concorso dedicato all’assunzione di 20 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali. Le domande possono essere presentate dal 15 gennaio al 16 febbraio. Il bando è aperto ai docenti con almeno sette anni di servizio, offrendo un’opportunità di sviluppo professionale e di ruolo nel sistema scolastico trentino.

La Provincia autonoma di Trento ha pubblicato il bando per il corso-concorso finalizzato al reclutamento di 20 dirigenti scolastici da assegnare alle istituzioni scolastiche e formative provinciali. La partecipazione è aperta su base nazionale: possono candidarsi docenti provenienti anche da scuole statali al di fuori del territorio trentino, purché in possesso dei requisiti richiesti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Reclutamento dirigenti scolastici: nuove modalità in Trentino. Ecco come funziona il corso-concorso. Delibera Leggi anche: Mutui INPS: domande al via dal 15 gennaio. Guida ai requisiti e alle regole per Docenti e ATA Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Corso-concorso pubblico per dirigenti scolastici: approvato il bando; Concorso Dirigenti SNA: Elenco aggiornato candidati ammessi alle prove scritte e Accesso agli atti; Il Trentino assume 20 dirigenti scolastici: ecco le regole del nuovo «corso – concorso»; Concorso pubblico per Dirigenti Scolastici – Provincia Autonoma di Trento. Approvato il bando. Scegli il corso di formazione specifico modulato da Eurosofia. Approvato il Corso-concorso pubblico per dirigenti scolastici - Puntiamo su qualità e formazione, ma anche sulla celerità della selezione» – Venti posti disponibili nell’arco di cinque anni ... ladigetto.it Concorso pubblico per Dirigenti Scolastici – Provincia Autonoma di Trento. Approvato il bando. Scegli il corso di formazione specifico modulato da Eurosofia - La Giunta provinciale di Trento ha approvato il bando di concorso pubblico per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici. orizzontescuola.it Al via il concorso pubblico per dirigenti scolastici: c’è una novità - Soddisfatta l’assessora all’istruzione Francesca Gerosa: “Puntiamo su qualità e formazione, ma anche sulla celerità della selezione” ... trentotoday.it

Le notizie di oggi dalle Valli del Noce: Ddl popolare sull’educazione di genere, consegnate 7746 firme Approvato il bando per il corso-concorso pubblico per dirigenti scolastici Bando PNRR per l’agricoltura di precisione, termini prorogati Priò celebra facebook

Corso-concorso pubblico per dirigenti scolastici: approvato il bando. Venti posti disponibili nell’arco di cinque anni. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.