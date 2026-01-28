Referendum Giustizia il Tar del Lazio respinge il ricorso sulla data | confermato il voto il 22 e 23 marzo

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei promotori del referendum sulla giustizia, confermando le date del voto il 22 e 23 marzo 2026. La decisione chiude le possibilità di spostare la consultazione, che si svolgerà in pochi mesi. La campagna elettorale dovrà partire subito, con tempi stretti e poche settimane disponibili per convincere gli elettori. La data ufficiale è stata annunciata, e ora si aspetta solo di vedere come le parti si organizzeranno in questa corsa contro il tempo.

