Sapri il Tar annulla la proroga delle concessioni balneari

Il Tar della Campania ha stabilito che le concessioni demaniali marittime nel comune di Sapri sono scadute il 31 dicembre 2023, rendendo di fatto illegittime le proroghe automatiche concesse dall'amministrazione locale. La decisione giunge a seguito dell'accoglimento, avvenuto nel gennaio 2025. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sapri, il Tar annulla la proroga delle concessioni balneari

