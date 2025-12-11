A Orta Nova c' è la corsa dei Babbi Natale
A Orta Nova torna la tradizionale corsa dei Babbi Natale, un evento atteso nel calendario natalizio della città. Organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni locali, l'evento anima le strade con spirito festoso e divertimento, coinvolgendo cittadini di tutte le età in un'atmosfera di gioia e solidarietà durante le festività natalizie.
La città di Orta Nova si prepara a vivere un nuovo appuntamento nell’ambito del programma degli eventi natalizi organizzato dal Comune, in collaborazione con le associazioni della città capofila dei Reali Siti. Domenica 14 dicembre l’associazione ‘Dreams & Reality' in collaborazione con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
