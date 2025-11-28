Elodie la dura risposta dopo la polemica del cellulare al concerto | Roba orrenda
Elodie sta attraversando l’Italia con un tour che sta facendo impazzire i fan: coreografie mozzafiato, look magnetici e quell’energia che ormai è la sua firma. Un periodo intenso, che l’ha portata al centro dell’attenzione non solo per lo show, ma anche per un particolare momento di tensione catturato proprio sotto al palco. Durante la tappa di Messina, infatti, un video diventato virale l’ha mostrata mentre scaccia via bruscamente il telefono di una persona tra il pubblico. Un gesto che ha acceso i social e che, a distanza di qualche giorno, Elodie ha scelto di commentare con una storia su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Elodie sabato 8 novembre 2025 si è esibita al PalaSele di Eboli, tappa del suo tour Elodie Show 2025. L'artista durante il live, però, si è scusata con il suo pubblico: nel pomeriggio era stata colpita da un abbassamento di voce che non le ha permesso di esibir - facebook.com Vai su Facebook
Viola Valentino dura contro Elodie: "Una mia erede? I miei scatti osé erano da educanda" - Elodie è ormai abituata alle critiche legate all'esposizione del suo corpo e più volte, negli ultimi anni, ha replicato a tono. Segnala gazzetta.it