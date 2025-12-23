Al Teatro del Maggio il concerto di Capodanno 2026

Il Concerto di Capodanno 2026 si terrà il 1° gennaio alle 11 presso la Sala Mehta del Teatro del Maggio. Un appuntamento tradizionale che celebra l’inizio dell’anno, offrendo alla comunità un momento di condivisione e musica. La manifestazione rappresenta un’occasione importante per la Scuola e il pubblico di riscoprire il valore della musica come patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni.

È uno dei momenti più attesi ed intensi della vita della Scuola e della comunità: il Concerto di Capodanno festeggia l’inizio del 2026 alla Sala Mehta del Teatro del Maggio giovedì 1° gennaio alle 11, rinnovando la promessa di restituire i doni della musica alle nuove generazioni.Il Concerto di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Teatro La Fenice, Concerto di Capodanno 2026 si farà: niente sciopero

Leggi anche: Al nuovo teatro Verdi il tradizionale concerto di Capodanno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Splendori del Barocco Italiano: i professori dell'Orchestra del Maggio Musicale F.no a Panzano; Gli spettacoli da non perdere durante le feste natalizie a Firenze; I prossimi appuntamenti al Maggio; Muti, intitolare il teatro del Maggio di Firenze a Vittorio Gui.

Sounds of Legends: la musica da Oscar di Hans Zimmer, concerto di Capodanno 2026 - 30, va in scena presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno (Varese), in via Primo Maggio, lo speciale concerto di Capodanno Sounds of Legends: la musica da ... mentelocale.it