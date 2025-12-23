Al Teatro del Maggio il concerto di Capodanno 2026
Il Concerto di Capodanno 2026 si terrà il 1° gennaio alle 11 presso la Sala Mehta del Teatro del Maggio. Un appuntamento tradizionale che celebra l’inizio dell’anno, offrendo alla comunità un momento di condivisione e musica. La manifestazione rappresenta un’occasione importante per la Scuola e il pubblico di riscoprire il valore della musica come patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni.
È uno dei momenti più attesi ed intensi della vita della Scuola e della comunità: il Concerto di Capodanno festeggia l’inizio del 2026 alla Sala Mehta del Teatro del Maggio giovedì 1° gennaio alle 11, rinnovando la promessa di restituire i doni della musica alle nuove generazioni.Il Concerto di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
