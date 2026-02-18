Con Trump meno turisti stranieri in arrivo negli Usa ma l’Italia resta un’eccezione

Durante l’amministrazione Trump, il numero di turisti stranieri che visitano gli Stati Uniti è diminuito, probabilmente a causa delle restrizioni e delle tensioni sui visti. Nel frattempo, l’Italia continua ad attirare viaggiatori americani, che scelgono spesso le città d’arte e le località balneari del nostro paese. Un esempio sono le prenotazioni negli hotel di Roma e Venezia, che non hanno subito cali significativi.

Le vacanze negli Stati Uniti dell'era Trump vanno meno di moda ma dall'Italia la passione per le stelle e le strisce non passa. Alcuni giorni fa Unwto ha diffuso il bilancio sull'andamento del turismo globale per il 2025: gli arrivi internazionali sono cresciuti del 4% poiché la maggior parte delle destinazioni in tutto il mondo ha registrato risultati positivi. Con una vistosa eccezione: gli Stati Uniti. Nel primo anno del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca gli Usa hanno subito un arretramento del 5,4% sul 2024 (dati fino a novembre) che, in termini assoluti, ha significato 3,560 milioni di visitatori stranieri in meno.