Stangata sui turisti stranieri negli Usa | 100 dollari in più oltre al biglietto per i parchi nazionali dal Grand Canyon a Yellowstone

Roma, 26 novembre 2025 - "America-first" anche nei parchi nazionali degli Stati Uniti. L’amministrazione Trump, allo scopo di mantenere prezzi accessibili per i cittadini americani, ha previsto una stagnata per i turisti stranieri dal 2026. Chi non è americano pagherà un sostanzioso sovrapprezzo per visitare i più famosi parchi nazionali degli Stati Uniti. Trump porta avanti così le sue promesse elettorali a favore dei cittadini americani. E la stangata sarà pesante, visto che si parla di 100 dollari in più oltre al biglietto, per gli stranieri per ammirare le 11 mete più iconiche, dal Grand Canyon a Yellowstone o al Yosemite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stangata sui turisti stranieri negli Usa: 100 dollari in più, oltre al biglietto, per i parchi nazionali, dal Grand Canyon a Yellowstone

