Stangata sui turisti stranieri negli Usa | 100 dollari in più oltre al biglietto per i parchi nazionali dal Grand Canyon a Yellowstone

Quotidiano.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 novembre 2025 - "America-first"  anche nei parchi nazionali degli Stati Uniti. L’amministrazione Trump, allo scopo di mantenere prezzi accessibili per i cittadini americani, ha previsto una stagnata per i turisti stranieri dal 2026. Chi non è americano pagherà un sostanzioso sovrapprezzo  per visitare i più famosi parchi nazionali degli Stati Uniti. Trump porta avanti così le sue promesse elettorali a favore dei cittadini americani. E la stangata sarà pesante, visto che si parla di 100 dollari in più oltre al biglietto, per gli stranieri per ammirare le 11 mete più iconiche, dal Grand Canyon a Yellowstone o al Yosemite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

stangata sui turisti stranieri negli usa 100 dollari in pi249 oltre al biglietto per i parchi nazionali dal grand canyon a yellowstone

© Quotidiano.net - Stangata sui turisti stranieri negli Usa: 100 dollari in più, oltre al biglietto, per i parchi nazionali, dal Grand Canyon a Yellowstone

Altre letture consigliate

stangata turisti stranieri usaStangata in arrivo sui turisti internazionali nei parchi Usa - ATS) Come ha annunciato il dipartimento degli Interni, e riferito da Axios, l’amministrazione di Donald Trump aumenterà i prezzi dei parchi e aggiungerà tariffe per i visitatori internaziona ... Come scrive swissinfo.ch

stangata turisti stranieri usaPolitica Stangata in arrivo sui turisti internazionali nei parchi Usa - Come ha annunciato il dipartimento degli Interni, e riferito da Axios, l'amministrazione di Donald Trump aumenterà i prezzi dei parchi e aggiungerà tariffe per i visitatori internazionali a partire ... Si legge su bluewin.ch

stangata turisti stranieri usaParchi nazionali Usa, da gennaio arrivano tariffe più alte per i turisti stranieri - L'amministrazione Trump ha annunciato un nuovo aumento delle tariffe per i visitatori non residenti, che riguarderà le mete più iconiche, dal Grand Canyon a Yellowstone ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stangata Turisti Stranieri Usa