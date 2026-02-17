Pagano per maledire l’ex | scopri l’ultima tendenza Hex the ex su TikTok ed Etsy
Un uomo ha dovuto affrontare una multa perché ha pagato un servizio online per maledire l’ex partner, seguendo la nuova moda chiamata
“ Hex the ex ” è l’ultima tendenza virale che sta facendo discutere TikTok e non solo: pagare qualcuno online per lanciare un incantesimo contro l’ex partner. Tra video ironici, rituali con candele e sale, e veri servizi a pagamento, la vendetta sentimentale si è trasformata in business digitale. Il fenomeno coinvolge soprattutto Millennials e Gen Z, cresciuti tra social network e cultura pop esoterica. Ma dietro l’apparente gioco si nasconde un mercato controverso che ha costretto piattaforme come Etsy a intervenire. @witchsibylla Karmic magic is real guys. #spellcasting #witchtok #witch #witchcraft #hex #curse #witchesoftiktok #witches #fyp #spellsthatwork #exboyfriend #karma #breakup #cheater #spellcaster #spellmaster #witchtip #spells #spirituality? Mysterious and fantastic background music. 🔗 Leggi su Screenworld.it
“Hex the ex”, la nuova frontiera della vendetta su TikTok: boom di richieste di incantesimi online contro gli ex partner
Hex the ex, la tendenza di TikTok, si diffonde rapidamente perché molte persone cercano vendetta contro gli ex partner.
