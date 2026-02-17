Un uomo ha dovuto affrontare una multa perché ha pagato un servizio online per maledire l’ex partner, seguendo la nuova moda chiamata

“ Hex the ex ” è l’ultima tendenza virale che sta facendo discutere TikTok e non solo: pagare qualcuno online per lanciare un incantesimo contro l’ex partner. Tra video ironici, rituali con candele e sale, e veri servizi a pagamento, la vendetta sentimentale si è trasformata in business digitale. Il fenomeno coinvolge soprattutto Millennials e Gen Z, cresciuti tra social network e cultura pop esoterica. Ma dietro l’apparente gioco si nasconde un mercato controverso che ha costretto piattaforme come Etsy a intervenire. @witchsibylla Karmic magic is real guys. #spellcasting #witchtok #witch #witchcraft #hex #curse #witchesoftiktok #witches #fyp #spellsthatwork #exboyfriend #karma #breakup #cheater #spellcaster #spellmaster #witchtip #spells #spirituality? Mysterious and fantastic background music. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Pagano per maledire l’ex: scopri l’ultima tendenza Hex the ex su TikTok ed Etsy

Hex the ex, la tendenza di TikTok, si diffonde rapidamente perché molte persone cercano vendetta contro gli ex partner.

È stato effettuato il sequestro dell’intera attività di Napolitano Store, azienda con sede a Casalnuovo, coinvolta nella vendita non autorizzata di telefonini ed elettrodomestici tramite TikTok.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.