Eleganti e dal fascino rétro | sono gli accessori vintage i mai più senza per hairlook di tendenza

M ollette gioiello, fiocchi in raso, foulard, clip metalliche. Per l'inverno 2025 gli accessori per capelli riscoprono un fascino vintage. Non anni '90, ma ancora più indietro, ispirandosi ai giochi aristocratici dell'era Regency ma anche al glamour scintillante dei ruggenti anni Venti, ma anche tocchi stile Cinquanta e Sessanta. Un ritorno alle origini, che piace anche Gen Z. Acconciature per le Feste: raccolti sofisticati da copiare alle reali X Accessori per capelli: il fascino dello stile rétro. Archiviato il lungo ciclo del revival anni Ottanta e Novanta, gli accessori per capelli tornano a guardare molto più indietro, riscoprendo il fascino aristocratico dell'epoca Regency e dei ruggenti anni Venti.

