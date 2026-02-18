Con la maratona ’Una piega per lo Ior’ raccolti quasi 28mila euro

Il 15 febbraio, Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna hanno organizzato la maratona “Una Piega per lo IOR” per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla lotta ai tumori. Durante l’evento, più di 200 volontari si sono impegnati gratuitamente, offrendo servizi di parrucchieri e barbieri nei negozi e nelle piazze di Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Riccione, Rimini, Argenta e Pesaro. Grazie a questa mobilitazione, sono stati raccolti quasi 28mila euro. La giornata ha visto coinvolti cittadini di tutte le età

Domenica 15 febbraio, Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna – Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini – più Argenta e Pesaro si sono idealmente unite sotto un'unica bandiera per un evento che univa bellezza e lotta contro il cancro: " Una Piega per lo IOR ", maratona di solidarietà animata da più di 200 volontari chiamati dall' Istituto Oncologico Romagnolo a prestare per un giorno, in maniera del tutto gratuita, la propria professionalità. L'appello non è rimasto inascoltato: non c'è stato troppo tempo per far riposare phon e spazzole nei dieci "temporary beauty salon" aperti in contemporanea domenica 15 febbraio.