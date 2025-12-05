Due fiocchi azzurri e uno rosa nati tre gemelli prematuri al Policlinico | stanno bene e presto a casa

Stanno bene e torneranno presto a casa i tre gemellini nati qualche giorno fa al policlinico di Messina. Sono due maschi, 1300 gr e 1840 gr, e una femmina di 1120 grammi.La mamma, 31 anni, è stata seguita dai professionisti dell’Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia diretta dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

