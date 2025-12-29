Palladino a Dazn | Abbiamo preparato un piano gara diverso ce la siamo giocata alla pari con l’Inter! Ecco cosa ho detto alla squadra
Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato la recente sconfitta contro l’Inter, sottolineando come la squadra abbia preparato un piano gara differente e si sia confrontata alla pari con i nerazzurri. In un’intervista a Dazn, Palladino ha illustrato le strategie adottate e l’impegno dei suoi giocatori, evidenziando l’approccio tattico e l’atteggiamento mostrato durante la partita.
Inter News 24 L’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro l’Inter. Intervenuto nel corso del postpartita di Atalanta Inter, Raffaele Palladino ha commentato così la sconfitta rimediata nel 17° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. COSA HO DETTO AI RAGAZZI NEGLI SPOGLIATOI? – « Abbiamo fatto un piano gara diverso rispetto agli ultimi anni. L’Inter se gioca alto va in verticale, abbiamo fatto bene in fase di non possesso, potevamo essere più bravi ad andare a pressare l’Inter, siamo stati sterili. 🔗 Leggi su Internews24.com
