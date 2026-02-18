Con 250 palloni chili di coriandoli e dolcetti è andata in scena la festa di Carnevale in centro

Il Carnevale di Savignano sul Rubicone si è svolto ieri nel centro storico, portando tanta allegria grazie a 250 palloni, decine di chili di coriandoli e dolcetti. La causa di questa vivace giornata è stata la collaborazione tra Tigotà, Conad e Romagna Banca, che hanno donato gadget e premi per i partecipanti. La festa ha attirato molte famiglie, che hanno partecipato a giochi e sfilate, riempiendo le strade di colori e risate.

Il successo dell'evento, attesissimo dai bambini e non solo, è il risultato di un lavoro di squadra che ha visto attivarsi il Comune, la cooperativa Koinè, l'associazione genitori "A scuola con Cesare", con la collaborazione delle famiglie savignanesi che hanno aperto le loro case per consentire i lanci di omaggi e dolcetti. Le performance di Josie e Dave della compagnia "Nador de la Nuit", con giochi di clownerie, improvvisazioni e bolle giganti, la ChocoParade!, con la parata al cioccolato di Willi Wonka in collaborazione tra Accademia Creativa ed Eurochocolate, la Parata delle molle danzanti a cura di Prestige Eventi e "Il Meraviglioso Paese di Alice" del Teatro Cinquequattrini hanno attratto in centro storico circa 3000 persone.