Festa al Carnevale di Putignano abbiamo i coriandoli nel sangue

A Putignano, il Carnevale torna a riempire le strade di colori e allegria. I bambini si divertono con i carri allegorici, un appuntamento che dura da secoli e che ancora oggi attira tante famiglie. La festa è nel sangue di tutti, tra coriandoli e musica che non si fermano.

AGI - A Carnevale i bambini di Putignano sono più fortunati di tanti altri. Da secoli possono giocare e fantasticare con le sfilate dei carri allegorici della città pugliese. Gli adulti, che non assistono passivamente, si interrogano su nobiltà e miseria umane. Quella di oggi è parte della 632esima edizione – dedicata al paradosso – è iniziata alle 19 di sabato 7 febbraio e va in scena, come da tradizione, lungo l’ellittico anello extramurale che costeggia il centro storico cittadino. I temi dei 7 carri . Femminicidio, ludopatia, corrida, intelligenza artificiale, disabilità, overtourism e fine vita: i temi dei sette carri di prima categoria che si sfidano nel concorso, il cui vincitore sarà scelto esclusivamente da una giuria di esperti provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Festa al Carnevale di Putignano, "abbiamo i coriandoli nel sangue" Approfondimenti su Carnevale Putignano Carnevale di Putignano: ecco il programma Edizione 632 È stato pubblicato il programma ufficiale della 632ª edizione del Carnevale di Putignano, uno degli eventi culturali più antichi d’Europa. Carnevale di Putignano 2026, c'è il programma: date, eventi e biglietti È stato pubblicato il programma ufficiale del Carnevale di Putignano 2026, giunto alla sua 632ª edizione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Spot Carnevale di Putignano 2026 Ultime notizie su Carnevale Putignano Argomenti discussi: Carnevale a Bolzano; Maschere, sfilate, dolci tipici e musica per il Carnevale di Trento / Notizie / Novità / Homepage; La Festa veneziana e il corteo acqueo con lo scoppio della Pantegana accendono il Carnevale; Arriva il Carnevale. Carnevale, la festa delle Marie: dall'arrivo in gondola sul Canal Grande fino al palco in Piazza San MarcoVENEZIA - Le dodici Marie hanno aperto ufficialmente il Carnevale di Venezia 2026 con l’arrivo in gondola lungo il Canal Grande, accolte dalla folla presente sulle rive. Sbarcate ... ilgazzettino.it Al Carnevale di Venezia la tradizionale sfilata delle 'Marie'E' stata dedicata alle 12 ragazze protagoniste della rievocazione storica della Festa delle Marie la giornata odierna del Carnevale di Venezia Olympus, dedicato quest'anno ai Giochi olimpici. (ANS ... ansa.it Pomeriggio di festa a Trento, il Carnevale a Trento. IL VIDEO facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.