festa al carnevale di putignano abbiamo i coriandoli nel sangue

A Putignano, il Carnevale torna a riempire le strade di colori e allegria. I bambini si divertono con i carri allegorici, un appuntamento che dura da secoli e che ancora oggi attira tante famiglie. La festa è nel sangue di tutti, tra coriandoli e musica che non si fermano.

AGI - A  Carnevale  i bambini di  Putignano  sono più fortunati di tanti altri. Da secoli possono giocare e fantasticare con le sfilate dei  carri allegorici  della città pugliese. Gli adulti, che non assistono passivamente, si interrogano su nobiltà e miseria umane. Quella di oggi è parte della  632esima edizione  – dedicata al  paradosso  – è iniziata alle 19 di sabato 7 febbraio   e va in scena, come da tradizione, lungo l’ellittico anello extramurale che costeggia il centro storico cittadino.  I temi dei 7 carri . Femminicidio,  ludopatia,  corrida,  intelligenza artificiale,  disabilità,  overtourism  e  fine vita: i temi dei sette  carri di prima categoria  che si sfidano nel concorso, il cui vincitore sarà scelto esclusivamente da una  giuria di esperti  provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Agi.it

