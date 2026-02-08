Festa al Carnevale di Putignano abbiamo i coriandoli nel dna
Durante il Carnevale di Putignano, i bambini si divertono come pochi altri. Da secoli, la città pugliese accoglie le sfilate dei carri allegorici, e i più piccoli hanno la possibilità di giocare e sognare tra coriandoli e maschere. È una tradizione che si ripete ogni anno, con entusiasmo e orgoglio per questa festa che fa parte del cuore di Putignano.
AGI - A Carnevale i bambini di Putignano sono più fortunati di tanti altri. Da secoli possono giocare e fantasticare con le sfilate dei carri allegorici della città pugliese. Gli adulti, che non assistono passivamente, si interrogano su nobiltà e miseria umane. Quella di oggi è parte della 632esima edizione – dedicata al paradosso – è iniziata alle 19 di sabato 7 febbraio e va in scena, come da tradizione, lungo l’ellittico anello extramurale che costeggia il centro storico cittadino. I temi dei 7 carri . Femminicidio, ludopatia, corrida, intelligenza artificiale, disabilità, overtourism e fine vita: i temi dei sette carri di prima categoria che si sfidano nel concorso, il cui vincitore sarà scelto esclusivamente da una giuria di esperti provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Agi.it
