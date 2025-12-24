La Puglia raggiunge primo obiettivo su fondi Fesr e Fse+ Spesi oltre 485 milioni

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Puglia ha raggiunto il primo target ufficiale di spesa dei fondi Fesr-Fse+ 2021-2027. Nel complesso, la spesa pubblica complessivamente certificata ammonta a 485.542.911,53 euro, di cui 325.496.610 euro a valere sul Fesr 160.046.301 euro sul FSE+. Tra questi 317.637.270 euro sono in. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

La Puglia raggiunge primo obiettivo su fondi Fesr e Fse+. Spesi oltre 485 milioni

