Comunicato Stampa | Presentato libro di Arrigo Abalti e Maria Cristina Strocchi ' Liberi di obbedire'

Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio regionale, ha illustrato questa mattina a Venezia il libro di Arrigo Abalti e Maria Cristina Strocchi, intitolato 'Liberi di obbedire'. La presentazione si è svolta nella sala stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa veneta. Il volume analizza in modo approfondito come il potere influenzi le scelte quotidiane delle persone, spesso senza che se ne rendano conto. La pubblicazione si concentra su esempi concreti di controllo invisibile nella società moderna.

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco (Fratelli d'Italia), ha presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa 'Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, il libro di Arrigo Abalti e Maria Cristina Strocchi 'Liberi di obbedire - Anatomia silenziosa del potere che ci abita' (Berica Editrice, 2026).

