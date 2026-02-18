Comunicato Stampa | Presentato libro di Arrigo Abalti e Maria Cristina Strocchi ' Liberi di obbedire'
Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio regionale, ha illustrato questa mattina a Venezia il libro di Arrigo Abalti e Maria Cristina Strocchi, intitolato 'Liberi di obbedire'. La presentazione si è svolta nella sala stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa veneta. Il volume analizza in modo approfondito come il potere influenzi le scelte quotidiane delle persone, spesso senza che se ne rendano conto. La pubblicazione si concentra su esempi concreti di controllo invisibile nella società moderna.
Il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco (Fratelli d'Italia), ha presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, il libro di Arrigo Abalti e Maria Cristina Strocchi 'Liberi di obbedire - Anatomia silenziosa del potere che ci abita' (Berica Editrice, 2026). La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Comunicato Stampa: Presentato video canzone ‘Milano Cortina: il sogno è qui'La presentazione del video della canzone ‘Milano Cortina: il sogno è qui’ si è svolta oggi presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini.
Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; INIZIA A TANGERI DOMENICA 11 GENNAIO IL TOUR 2026 DI SUONO ITALIANOIl tour 2026 di Suono Italiano prenderà il via a Tangers domenica 11 gennaio, portando in scena una selezione rappresentativa della musica italiana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Biblioteche, Alla Berio presentazione di 'Il Pane loro 2 – La vendetta': dalla pièce al libro, fino al musical; Come contrastare l’insicurezza: Giorgio Nardone presenta il suo libro a Firenze; Pontedera, Villa Crastan gremita per la presentazione del libro di Maurizio Milano; Due donne e due libri molto diversi: da una parte Charlotte Casiraghi, dall’altra Beatrice Venezi.
Comunicato Stampa: Presentato a palazzo Ferro Fini il libro di Giorgio Trivelli 'Recoaro delle meraviglie'(Arv) Venezia 30 lug. 2025 - Presentato questa mattina a Venezia, nella sede dell’assemblea legislativa regionale di palazzo Ferro Fini, su iniziativa del consigliere Arturo Lorenzoni (Gruppo misto - ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Comunicato Stampa: CRV - ‘Triveneto Migrante’, presentato al Ferro Fini il libro del prof Emilio Franzina‘Triveneto Migrante’: presentato il libro del prof Emilio Franzina che ricostruisce, attraverso studi e ricerche approfonditi, la storia dell’antica emigrazione che accomuna Veneto, Friuli e Trentino ... lagazzettadelmezzogiorno.it
COMUNICATO STAMPA Questa mattina mi è stata segnalata l’ennesima, disgustosa fake news che mi riguarda. Secondo questa ricostruzione delirante avrei divulgato conversazioni personali intercorse tra me e Milo Infante. È una notizia totalmente falsa. No facebook
Il Benetton Rugby è lieto di comunicare l’ingaggio del mediano di apertura Jean Smith dall’1 luglio 2026 al 30 giugno 2029 Il comunicato stampa shorturl.at/C81Ru #BenettonRugby #WeAreLions x.com