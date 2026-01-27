La presentazione del video della canzone ‘Milano Cortina: il sogno è qui’ si è svolta oggi presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini. L’iniziativa, ideata in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, mira a celebrare l’evento attraverso un messaggio musicale. La proposta si inserisce nel contesto di iniziative culturali e sportive legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Filippo Rigo (Lega- LV) ha presentato il video della canzone ‘Milano Cortina: il sogno è qui', composta in occasione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026. Sono intervenuti anche Alessandro Fusaro, co- autore del brano ‘Milano Cortina: il sogno è qui', Chiara Costantini, presidente dell'associazione ‘Nel Segno di Anna', Giovanna Leardini, co-fondatrice di ‘Vox Generation' e sostenitrice del progetto. Il Presidente della Giunta regionale, Alberto Stefani, ha inviato un messaggio di saluto, congratulandosi con gli autori del progetto, perché “la musica incarna un valore universale, è capace di parlare una lingua comprensibile a tutti, che valica i confini e unisce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presentato video canzone ‘Milano Cortina: il sogno è qui'

Il presente comunicato fornisce aggiornamenti su Milano-Cortina 2026, con particolare attenzione al coinvolgimento internazionale e alla collaborazione con le istituzioni.

Il presente comunicato stampa, a firma del Consiglio Regionale Veneto, fornisce informazioni sulle iniziative e gli aggiornamenti riguardanti le Paralimpiadi Milano Cortina 2026.

