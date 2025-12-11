Terni interrogazione in consiglio comunale | Rischio perdita di posti di lavoro con l’affidamento a Terni Reti dei servizi cimiteriali
Il consigliere Marco Cecconi di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al consiglio comunale di Terni, evidenziando il rischio di perdita di posti di lavoro legato alla futura gestione dei servizi cimiteriali affidata a Terni Reti. La discussione riguarda le implicazioni occupazionali di questa decisione e il suo impatto sulla comunità locale.
Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Marco Cecconi, ha presentato mercoledì 10 dicembre un interrogazione con focus sulla futura gestione dei cimiteri cittadini e sui possibili effetti occupazionali derivanti dal nuovo affidamento a Terni Reti. Il documento, indirizzato al sindaco e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
L’interrogazione presentata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Celestino Cecconi riporta al centro del dibattito politico ternano la gestione dei servizi cimiteriali, un ambito che, pur lontano dalle contese più visibili, tocca temi cruciali come l’uso d - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo ospedale di Terni: consiglio comunale aperto “bis” il 12 gennaio 2026 - La presidente della massima assise, Sara Francescangeli, ha convocato la riunione per il prossimo 12 gennaio in biblioteca. Secondo umbria24.it
Terni, Irpef e Imu al massimo. Bandecchi: «Non possiamo tagliare. Città va aiutata a riemergere dal fango» - Lunga discussione mercoledì mattina in consiglio comunale riguardo le addizionali comunali Irpef e Imu per l’esercizio 2026. Lo riporta umbria24.it