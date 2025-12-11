Terni interrogazione in consiglio comunale | Rischio perdita di posti di lavoro con l’affidamento a Terni Reti dei servizi cimiteriali

Ternitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere Marco Cecconi di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al consiglio comunale di Terni, evidenziando il rischio di perdita di posti di lavoro legato alla futura gestione dei servizi cimiteriali affidata a Terni Reti. La discussione riguarda le implicazioni occupazionali di questa decisione e il suo impatto sulla comunità locale.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Marco Cecconi, ha presentato mercoledì 10 dicembre un interrogazione con focus sulla futura gestione dei cimiteri cittadini e sui possibili effetti occupazionali derivanti dal nuovo affidamento a Terni Reti. Il documento, indirizzato al sindaco e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

