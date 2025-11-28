Viterbo ok dal consiglio alla privatizzazione dei servizi cimiteriali per 3 milioni di euro

Si chiude con un via libera a maggioranza l'iter consiliare per l'affidamento a privati dei servizi cimiteriali cittadini. Sul piatto c'è un appalto importante da 3 milioni di euro per la gestione del prossimo biennio.Non è stata la cifra né l'esternalizzazione in sé a dominare il dibattito.

