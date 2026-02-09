Storia di una famiglia imperfetta Trapanese torna a Capua con il suo nuovo romanzo

La scrittrice Trapanese torna a Capua con il suo nuovo romanzo,

No, dico: l’avete visto Bad Bunny? Uno show come quello in Italia sarebbe impossibile Continuano anche a febbraio gli eventi targati Capua il Luogo della Lingua festival, sotto l'egida del Patto per la lettura del Comune di Capua - Città che Legge. Mercoledì 11 febbraio, alle 18.30, al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot - Cose d'Interni Libri, Luca Trapanese presenterà il nuovo libro edito da Salani, “Storia di una famiglia imperfetta”. Con una scrittura limpida e profonda, Trapanese racconta la propria storia di padre e di figlio, ricordandoci che l’amore non ha bisogno di leggi per essere vero e che i legami autentici continuano a vivere anche nell’assenza.🔗 Leggi su Casertanews.it

