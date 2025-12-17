Partiti i lavori sui fossi comunali Tolti arbusti ripulite parti intasate
Sono iniziati i lavori di manutenzione sui fossi comunali, con l’obiettivo di rimuovere arbusti e liberare le parti intasate. In particolare, si è intervenuto nella frazione di Campocavallo, sul Fosso Lama, per migliorare la sicurezza e la stabilità delle aree più fragili. Gli interventi rappresentano un passo importante per la tutela del territorio comunale.
Sono partiti i lavori su alcuni tratti di fossi di competenza comunale. Vista la fragilità di alcune zone delle frazioni osimane, è stata data priorità, all’azienda incaricata, di iniziare nella zona di Campocavallo, sul Fosso Lama. I lavori riguardano la disostruzione di alcune parti dove il fosso è cementato, la rimozione dei depositi fangosi e sabbiosi, il taglio della vegetazione arbustiva e arborea cresciuta in alveo e che ostacola il regolare deflusso dell’acqua. C’è grande attenzione al problema. "Tra dicembre e gennaio 2026 inizieranno invece i lavori del Consorzio di Bonifica sul Fosso Lama nel tratto che costeggia la pista ciclabile. Ilrestodelcarlino.it
Partiti i lavori sui fossi comunali. Tolti arbusti, ripulite parti intasate
