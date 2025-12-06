Sui territori da cedere Mosca tiene il punto E Trump fa il resto

Più si moltiplicano incontri e visite diplomatiche, la maggior parte delle volte definite dai partecipanti con il classico «costruttive», più la nebbia attorno al futuro del negoziato di pace fra

Il presidente Usa: incontrerò i leader di Russia e Ucraina solo ad accordo chiuso. Bufera su Witkoff, Bloomberg: «Disse a Ushakov che Kiev doveva cedere territori». In aggiornamento - facebook.com Vai su Facebook

IMPORTANTE! Potrebbe essere impiegata una forza militare di garanzia per la sicurezza costituita da soldati francesi, britannici e turchi, lo ha detto il presidente francese #Macron aggiungendo che solo l' #Ucraina potrà decidere il suo futuro territoriale. "Ness Vai su X

Trump accusa Zelensky di prolungare la guerra perché rifiuta di cedere territori a Mosca - Martedì Zelenskyy ha escluso l'idea che Kiev possa cedere i territori occupati dalla Russia in cambio di un cessate il fuoco Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato Volodymyr ... Da it.euronews.com

Ucraina, Telegraph: “Zelensky pronto a cedere territori”. Lui: “Mosca prepara una nuova offensiva” - Volodymyr Zelensky sarebbe pronto a rassegnarsi a cedere territori a Mosca in cambio del cessate il fuoco, a patto che il negoziato includa le garanzie di sicurezza per Kiev evocate nei piani degli ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Ultimatum di Vance: «Mosca e Kiev devono cedere territori, subito un accordo o ci ritiriamo» - Sono stati rinviati i colloqui previsti oggi a Londra per una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Si legge su unionesarda.it

Ucraina, in vista del vertice Trump-Putin Zelensky rammenta: "Cedere i territori non fermerà Mosca" - “Le concessioni non convinceranno la Russia a porre fine alla guerra” ha dichiarato oggi il presidente ucraino Zelensky, esortando nuovamente i partner ad aumentare la pressione sulla Russia, ... Secondo rainews.it

Tra Mosca e Kiev muro contro muro sui territori - Alla vigilia dell'incontro tra Putin e Trump in programma venerdì in Alaska, il governo russo ha ribadito di non voler fare nessun passo indietro ... Secondo ansa.it

Ucraina, Trump; 'La Crimea resta ai russi'. Zelensky resiste e fa una controproposta - In risposta a una proposta della Casa Bianca per porre fine alla guerra in Ucraina, la leadership ucraina ha elaborato una controfferta, che per certi versi contraddice le richieste di Trump ma lascia ... ansa.it scrive