Comunali dalla Sinistra ultima chiamata al Pd

L’associazione “Si Può” ha convocato una nuova assemblea pubblica ad Avellino, coinvolgendo tutte le forze del centrosinistra, in vista delle elezioni comunali. La decisione arriva dopo che la Sinistra ha deciso di presentarsi all’ultimo minuto come unica opzione, lasciando il passo alle altre forze del centrosinistra di confrontarsi. L’incontro mira a definire alleanze e strategie per la corsa alla fascia tricolore. La riunione si terrà nel centro storico, in un momento cruciale per le future scelte politiche della città.

Tempo di lettura: 3 minuti Nuova assemblea pubblica dell'associazione "Si Può", allargata a tutte le forze del centrosinistra cittadino in vista delle imminenti amministrative di Avellino. A prendere la parola, tra gli altri, Giancarlo Giordano, dirigente di Sinistra Italiana ed ex deputato, che ha scelto di non nascondere le difficoltà che attraversano il cosiddetto "campo largo". "Fatica è un eufemismo", ha detto senza giri di parole, descrivendo una situazione in cui – allo stato attuale – mancano contatti strutturati e un'iniziativa politica chiara. Nel mirino, inevitabilmente, il Partito Democratico, indicato come il perno naturale di qualsiasi coalizione progressista ad Avellino.