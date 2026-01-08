Sanità dai governi Pd tagli per trenta miliardi Ancora propaganda dalla sinistra

L'affermazione dei governi di centrosinistra sul taglio di trenta miliardi alla sanità viene contestata dal senatore Balboni, che fornisce dati oggettivi a supporto delle sue tesi. La controreplica del Pd, invece di smontare le cifre, sembra più confermarle, sollevando così dubbi sulla reale situazione finanziaria del settore sanitario. Un'analisi approfondita dei numeri aiuta a comprendere meglio le responsabilità e le conseguenze delle scelte politiche in materia di sanità.

Ho letto la controreplica del Pd ai dati e ai numeri oggettivi proposti dal senatore Balboni. In realtà a legger bene, si tratta più di una conferma che di una confutazione. Infatti, non smentisce il taglio di 30 miliardi alla Sanità durante gli anni in cui era al governo il Pd, ma si limita a dire che la ‘colpa’ del governo Meloni sarebbe di non aver raggiunto il 7% del Pil (traguardo mai raggiunto da nessun governo della Repubblica). Che bravi, hanno sempre la soluzione pronta quando sono all’opposizione. Peccato che non abbiano indicato con quali coperture. Il Pd ha presentato emendamenti alla Finanziaria per 20 miliardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

