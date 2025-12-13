Ultima chiamata al Palasport | Melendugno sfida Marsala per blindare la pool promozione
Il Palasport di Melendugno si prepara ad accogliere una sfida decisiva nel percorso di promozione. La Narconon Volley Melendugno affronta il Marsala in un incontro cruciale, che potrebbe definire il suo destino nel campionato. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati, in una partita che potrebbe segnare una svolta importante per la squadra.
MELENDUGNO – Si chiude con un appuntamento fondamentale il lungo ciclo di sfide casalinghe per la Narconon Volley Melendugno. Domenica 14 dicembre, alle ore 17, il Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce si prepara a ospitare la Marsala Volley in un match che vale molto più dei semplici. Lecceprima.it
Melendugno cede al tie-break 2-3 davanti al tenace Club Italia, ma conquista un punto prezioso - La formazione avversaria ha dato filo da torcere alle salentine, vincendo in trasferta grazie a un finale da batticuore. lecceprima.it
Batticuore al Tie-Break: Il Melendugno cede 2-3 al Club Italia, ma porta a casa un punto prezioso - 15) la serie positiva della Narconon Volley Melendugno, che al ... corrieresalentino.it
