Ultima chiamata al Palasport | Melendugno sfida Marsala per blindare la pool promozione

Il Palasport di Melendugno si prepara ad accogliere una sfida decisiva nel percorso di promozione. La Narconon Volley Melendugno affronta il Marsala in un incontro cruciale, che potrebbe definire il suo destino nel campionato. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati, in una partita che potrebbe segnare una svolta importante per la squadra.

MELENDUGNO – Si chiude con un appuntamento fondamentale il lungo ciclo di sfide casalinghe per la Narconon Volley Melendugno. Domenica 14 dicembre, alle ore 17, il Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce si prepara a ospitare la Marsala Volley in un match che vale molto più dei semplici. Lecceprima.it

