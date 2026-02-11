A Arzano la crisi politica si fa sentire forte. Quattordici consiglieri comunali hanno avviato la procedura di sfiducia contro l’amministrazione in carica. La decisione segna la fine di un periodo di immobilismo e apre la strada a un cambiamento. Ora, la città chiede serietà e un futuro più stabile. Silvestro di Forza Italia commenta che “finisce la farsa”, e si aspetta un nuovo corso per Arzano.

Crisi al Comune di Arzano, 14 consiglieri avviano la sfiducia: “Si chiude un’esperienza di immobilismo, ora una fase nuova per la città”. “ Quella che si sta consumando in queste ore ad Arzano è una pagina amara per la nostra città. Dopo aver aperto da sola una crisi politica venti giorni fa, la sindaca ha tentato fino all’ultimo di rientrare in gioco ritirando le dimissioni. Un gesto che si è rivelato per quello che era: un tentativo strategico e vano di ricucire una maggioranza che, nei fatti, non esisteva più”. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. “La scelta dei 14 consiglieri comunali di recarsi dal notaio per avviare la procedura di sfiducia segna la fine di un’esperienza amministrativa che ha prodotto solo immobilismo, confusione e paralisi – prosegue – Arzano non può più permettersi di restare ferma. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli: Silvestro (FI): finisce la farsa, ora Arzano merita serietà e futuro

Approfondimenti su Arzano Crisi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Arzano Crisi

Argomenti discussi: POLIZIA DI STATO A VITERBO: INTERCETTATO CON LENZUOLA ED ASCIUGAMANI INTRISI DI COCAINA ED EROINA. ARRESTATO; La Gelbison vince ancora: 2-0 al Castrum Favara; Napoli: Silvestro (FI): finisce la farsa, ora Arzano merita serietà e futuro - Punto!.

NAPOLI: SILVESTRO (FI), FINISCE LA FARSA, ORA ARZANO MERITA SERIETÀRoma, 10 feb - Quella che si sta consumando in queste ore ad Arzano è una pagina amara per la nostra città. Dopo aver aperto da sola una crisi politica venti giorni fa, la sindaca ha tentato fino all ... 9colonne.it

FI – FORZA ITALIA * SENATO: «NAPOLI: SILVESTRO (FI), FINISCE LA FARSA, ORA ARZANO MERITA SERIETÀ E FUTURO»Quella che si sta consumando in queste ore ad Arzano è una pagina amara per la nostra città. Dopo aver aperto da sola una crisi politica venti giorni fa, la sindaca ha tentato fino all’ultimo di rien ... agenziagiornalisticaopinione.it

Pellegrinaggio a Medjugorje- NAPOLI Pochi posti disponibili Info: 3516096125 Ivana Silvestro - facebook.com facebook