compravendite il mattone riparte con prudenza

Nel 2025, le compravendite immobiliari in Italia sono ripartite, ma con cautela. Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, le transazioni residenziali sono cresciute del 9,2% nei primi nove mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo aumento si deve a una domanda in ripresa, spinta dall’abbassamento dei tassi di interesse e dalla voglia di investire nel mattone. Tuttavia, l’andamento rimane discreto e si nota ancora una certa prudenza tra gli acquirenti. Le cifre confermano il ritorno di un settore che si stava consolidando.

Il 2025 ha segnato il ritorno del mattone come motore silenzioso dell’economia italiana. Le transazioni residenziali sono aumentate ben oltre le previsioni: secondo i dati preliminari elaborati sull’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate, nei primi nove mesi dell’anno gli scambi sono saliti del 9,2% rispetto al 2024, con 548.288 compravendite contro le 502.301 dell’anno precedente. La spinta è arrivata soprattutto dalla maggiore accessibilità dei mutui, con un recupero del finanziamento bancario come leva per le famiglie. Il rimbalzo è particolarmente evidente nelle grandi città. Milano guida la classifica con un +8,4% di compravendite nei primi nove mesi, seguita da Torino (+10%), Palermo (+9,1%) e Verona (+12,9%), mentre Roma si attesta a +6,8%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

