"I segnali di rallentamento del mercato sono dovuti principalmente all’alta velocità di assorbimento degli immobili e a un peggioramento sia della dinamica dei prezzi sia dell’intensità della domanda". Il terzo osservatorio sul mercato immobiliare 2025 di Nomisma - che ha analizzato le performance immobiliari a livello nazionale e nei 13 principali mercati italiani: oltre a Firenze, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Venezia - è la plastica fotografia del caro mattone che avvolge Firenze. Piazza ambitissima, dove persiste la tendenza di una domanda molto alta e di un’offerta letteralmente assorbita alla velocità della luce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercato del mattone a ostacoli. Prezzi e affitti ancora in crescita. Uffici, compravendite a picco

