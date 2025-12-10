Sanremo Giovani 2025 Angelica Bove è in finale con il brano Mattone
Angelica Bove si è qualificata come finalista a Sanremo Giovani 2025 con il brano
Angelica Bove conquista un posto tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano Mattone. Angelica Bove passa il turno alle semifinali del 9 dicembre e conquista un posto tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano Mattone. La giovane artista concorrerà così alla finalissima, Sarà Sanrem o, in programma sabato 14 dicembre in prima serata su Rai1 i n diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Mattone vede la produzione artistica di Federico Nardelli, che ne è anche autore insieme a Matteo Alieno e alla stessa Bove. Il singolo è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato dal video ufficiale, diretto da Brando Bartoleschi e prodotto da Image Hunters. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Ecco i 6 finalisti di #SanremoGiovani! Li ritroveremo sul palco di #SaràSanremo il 14 dicembre in prima serata su #Rai1, #RaiPlay e #RaiRadio2 #Sanremo2026 - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo Giovani 2025, ecco i sei finalisti che si scontreranno nella puntata del 14 dicembre, in diretta su Rai 1, durante la quale vengono tradizionalmente rivelati i titoli delle canzoni dei Big. Tre vengono da Amici di Maria De Filippi, due da X Factor Vai su X
