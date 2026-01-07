Parcheggio Cavallotti tre mesi di lavori per i nuovi ascensori

Il parcheggio Cavallotti sarà oggetto di lavori di ristrutturazione per la sostituzione degli ascensori, previsti in un periodo di tre mesi. La manutenzione è necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio, poiché gli attuali ascensori sono ormai usurati e non più affidabili. Durante i lavori, potrebbero verificarsi disagi, ma si farà il possibile per minimizzare l’impatto sull’utenza.

