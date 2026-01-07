Parcheggio Cavallotti tre mesi di lavori per i nuovi ascensori
Il parcheggio Cavallotti sarà oggetto di lavori di ristrutturazione per la sostituzione degli ascensori, previsti in un periodo di tre mesi. La manutenzione è necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio, poiché gli attuali ascensori sono ormai usurati e non più affidabili. Durante i lavori, potrebbero verificarsi disagi, ma si farà il possibile per minimizzare l’impatto sull’utenza.
Saranno sostituiti gli ascensori al parcheggio Atm Cavallotti. Sono troppo malandati per proseguire nel servizio agli utenti dell'area di sosta a pagamento. Per consentire i lavori l'azienda trasporti ha richiesto l’adozione di provvedimenti viabili, dalle 8 di lunedì e fino al 30 aprile. Intanto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
