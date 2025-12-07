Disagi alla viabilità dal 10 al 12 dicembre per sostituzione impianti semaforici
Proseguono i lavori di adeguamento tecnologico che prevedono la sostituzione di tutti i regolatori semaforici con impianti di ultima generazione, nell'ambito del contratto di partenariato pubblico privato sottoscritto con Edison Next.Saranno complessivamente 69 i regolatori semaforici che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
