La Festa del Torrone 2026 entra in una dimensione straordinaria

La Festa del Torrone 2026 si svolge a Cremona dal 7 al 22 novembre e quest’anno dura più a lungo rispetto al passato. La manifestazione, che richiama migliaia di visitatori ogni anno, si estende su tre weekend consecutivi, offrendo più occasioni per assaggiare il famoso dolce. La città si trasforma in un grande laboratorio di sapori, con bancarelle, dimostrazioni e degustazioni che coinvolgono produttori locali e artigiani. Questa edizione speciale promette di portare ancora più visitatori e di rendere la festa un evento unico nel suo genere.