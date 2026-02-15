La Festa del Torrone 2026 entra in una dimensione straordinaria
La Festa del Torrone 2026 si svolge a Cremona dal 7 al 22 novembre e quest’anno dura più a lungo rispetto al passato. La manifestazione, che richiama migliaia di visitatori ogni anno, si estende su tre weekend consecutivi, offrendo più occasioni per assaggiare il famoso dolce. La città si trasforma in un grande laboratorio di sapori, con bancarelle, dimostrazioni e degustazioni che coinvolgono produttori locali e artigiani. Questa edizione speciale promette di portare ancora più visitatori e di rendere la festa un evento unico nel suo genere.
La Festa del Torrone triplica i weekend dedicati alla dolcezza: dal 7 al 22 novembre 2026, Cremona celebra il suo dolce simbolo con un’edizione senza precedenti. Ci sono traguardi che non si misurano solo in numeri, ma nel percorso che li ha resi possibili. E il passaggio della Festa del Torrone da 9 a 16 giorni, dal 7 al 22 novembre 2026, è uno di questi. Un’estensione straordinaria che segna una nuova fase nella storia della manifestazione: due settimane, tre weekend, un’unica grande celebrazione del torrone e della città che lo ha reso celebre nel mondo. Dopo anni di crescita costante, di pubblico sempre più numeroso e di un programma capace di rinnovarsi restando fedele alla tradizione, la Festa del Torrone compie un passo naturale ma ambizioso: da due a tre weekend, moltiplicando le occasioni di incontro, scoperta e meraviglia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
