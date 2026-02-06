La carriera di Filippo Randazzo cambia rotta. Dopo aver lasciato il mezzofondo e le lunghe distanze, ora punta tutto sulla velocità. Si allena per entrare nel giro dello sprint e pensa già a una chance nel 4x100. Per lui, è un modo per rinascere e trovare nuove opportunità nel mondo dell’atletica.

Un cambio di specialità che ha il gusto di cambio di vita. Filippo Randazzo è certamente uno dei prospetti più interessanti della Nazionale italiana di atletica leggera, noto per aver cessato la sua buona carriera da lunghista con l’obiettivo di diventare un velocista competitivo. L’azzurro è stato ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Fernando Savarese, proprio per raccontare nel dettaglio il suo ultimo anno, contrassegnato da alcuni problemi ma anche da tante soddisfazioni. In prima battuta, l’atleta delle Fiamme Gialle ha parlato della sua recente impresa segnata al meeting di Parigi dove, per l’occasione, ha firmato il tempo di 6”59, r aggiungendo così il minimo per la rassegna iridata Indoor quest’anno in scena a Torùn: “ Aver fatto il minimo oltre che il personale è stato un grosso passo avanti in questo inizio di stagione – ha detto Randazzo – Poter programmare un Mondiale per marzo ci dà più serenità per le prossime gare, soprattutto in vista delle prossime settimane dove potremo lavorare sui dettagli con qualche pensiero in meno”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La nuova vita di Filippo Randazzo: “Cerco una dimensione internazionale nello sprint. 4×100? Può aprirsi una porta…”

Approfondimenti su Filippo Randazzo

Filippo Randazzo riparte dalla velocità.

Lorenzo Musetti si qualifica per la prima volta agli ottavi di finale degli Australian Open, confermando il suo progresso nel circuito.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Filippo Randazzo

Argomenti discussi: Una nuova vita, al via la fiction con Anna Valle e Daniele Pecci; Una nuova vita, il cast della miniserie con Anna Valle da stasera in tv; Una nuova vita, serie con Anna Valle: seconda puntata in streaming; Una nuova vita: la trama del primo e del secondo episodio.

Una nuova vita, la nuova fiction di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci: quando in tv, trama, cast e anticipazioniUna nuova vita, la nuova fiction Mediaset in partenza su Canale 5: cast, quante puntate sono e dove è stata girata. superguidatv.it

Una nuova vita anticipazioni: chi è la madre di Asia e chi ha ucciso Leonardo?Una nuova vita le anticipazioni della terza puntata: chi è la madre biologica di Asia? Questa storia c'entra con la morte di Leonardo? ultimenotizieflash.com

Gagliano Castelferrato Il borgo “presepe“ degli Erei pH. Filippo Randazzo facebook

Filippo Randazzo strappa il minimo per i Mondiali Indoor! Volata sotto i 6”60 a Parigi - x.com