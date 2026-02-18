Como e Epstein | un’indagine nei file svela il lago come vetrina del lusso e interessi immobiliari internazionali

Un’indagine sui file di Epstein rivela che il Lago di Como viene usato come punto di incontro per il lusso e gli affari immobiliari internazionali. La scoperta nasce dall’analisi di documenti digitali che collegano direttamente il celebre lago alle reti di potere e ricchezza di livello mondiale. In alcuni file emergono dettagli sui viaggi di persone influenti, che frequentano ville esclusive sulle sue sponde, attirate da un mix di privacy e prestigio.

Lago di Como tra le pagine di Epstein: un’indagine digitale svela un’inattesa connessione con il lusso e il mistero. Il Lago di Como, con le sue rinomate località di Laglio, Bellagio e Varenna, è emerso in alcuni documenti consultabili nell’archivio online dei cosiddetti “Epstein files”, un vasto insieme di dati relativi al controverso caso di Jeffrey Epstein. Le menzioni, accertate da verifiche su Jmail.world, si limitano a contesti commerciali o a scambi personali, senza al momento riscontri di coinvolgimento in attività illecite, ma sollevano interrogativi sulla frequentazione di queste aree da parte di una clientela facoltosa e internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lago di Como nei file Epstein: tra località famose e hotel di lussoIl Lago di Como appare nei file Epstein perché alcuni documenti collegati al caso sono stati trovati tra le email pubblicate, coinvolgendo hotel di lusso e località rinomate della zona.

Il lago di Como negli Epstein files: tra località celebri e hotel di lussoIl lago di Como entra negli Epstein files a causa della pubblicazione di un archivio digitale che include anche indirizzi e dettagli di hotel di lusso sulla sponda occidentale del lago.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.