Chivu alla vigilia di Atletico Madrid Inter ha le idee chiare! Le ultime in vista del confronto con Diego Simeone
Inter News 24 Chivu prepara i suoi in vista della sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League! Le parole del tecnico nerazzurro. Il quotidiano La Repubblica ha commentato le parole di Cristian Chivu alla vigilia della sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Inter, evidenziando come il tecnico nerazzurro affronti il primo grande match europeo della sua carriera da allenatore, tre giorni dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. SOFFERENZE IN CAMPO – «Chivu, che pure in Europa viaggia a pieni punti, sa di avere molto da imparare da Diego Simeone. Dopo aver spavaldamente detto di non sentirsi da meno rispetto all’anziano collega, l’allenatore dell’Inter ha concesso: “Io ho ancora i capelli neri, non so per quanto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Chivu alla vigilia di #AtleticoMadrid-#Inter “Io sento di avere un po di esperienza, non mi sento migliore di #Simeone ma neppure inferiore a lui. #Sommer devo proteggerlo, #Martinez avrà le sue chance. Tutti i giocatori che ho in rosa sono da #inter. Abbiam - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu: “Derby? Ci è mancato qualcosa, avevamo bisogno un po’ di fortuna”? Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di #Champions contro l’Atletico Madrid, Chivu ha parlato della sconfitta nel derby e della reazione avuta dalla squadra. Vai su X
Atletico Madrid-Inter, diretta Champions League: risultato in tempo reale, probabili formazioni - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Riporta tuttosport.com
Inter, Chivu all'esame Atletico Madrid: "Simeone? Non mi sento né migliore né inferiore" - "Il bello del calcio è che ci può sempre essere una rivincita". Come scrive tuttomercatoweb.com
Inter, Chivu: “Derby ingiusto. Thuram? Dobbiamo prestare attenzione per i rientri” - 1, l’ Inter di Cristian Chivu ha subito l’opportunità di riscattarsi in Champions League. Secondo gianlucadimarzio.com