Chivu alla vigilia di Atletico Madrid Inter ha le idee chiare! Le ultime in vista del confronto con Diego Simeone

Inter News 24 Chivu prepara i suoi in vista della sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League! Le parole del tecnico nerazzurro. Il quotidiano La Repubblica ha commentato le parole di Cristian Chivu alla vigilia della sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Inter, evidenziando come il tecnico nerazzurro affronti il primo grande match europeo della sua carriera da allenatore, tre giorni dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. SOFFERENZE IN CAMPO – «Chivu, che pure in Europa viaggia a pieni punti, sa di avere molto da imparare da Diego Simeone. Dopo aver spavaldamente detto di non sentirsi da meno rispetto all’anziano collega, l’allenatore dell’Inter ha concesso: “Io ho ancora i capelli neri, non so per quanto. 🔗 Leggi su Internews24.com

