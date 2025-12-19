Il Pavimento musivo resti lì Mozione all’unanimità in Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la mozione affinché il Pavimento musivo rimanga a Porta Adriana. La decisione giunge a un mese dalla conclusione della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, sottolineando l’importanza di preservare un’opera che rappresenta un patrimonio culturale e artistico della città. La scelta riflette l’impegno di tutta la comunità nel tutelare e valorizzare il proprio patrimonio artistico.

"Il ‘Pavimento’ rimanga a Porta Adriana". È questo, sostanzialmente, il cuore della mozione il Consiglio Comunale, a un mese esatto dalla fine della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, ha approvato all’unanimità ieri. Adesso, dunque, la palla è in mano alla Giunta che dovrà presentare formalmente la richiesta alla Soprintendenza. "Il Pavimento" di Nicola Montalbini, realizzato insieme agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e al Gruppo Mosaicisti di Marco Santi, è infatti ad oggi un’installazione temporanea, la cui rimozione è fissata per il 18 gennaio. In città, però, l’opera ha destato da subito grande interesse e l’orizzonte di gennaio, a molti, è sembrato troppo breve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

