Commissario UE | ‘inaccettabile la Russia alle Paralimpiadi’

Il Commissario europeo Glenn Micallef ha definito inaccettabile la presenza della Russia alle Paralimpiadi, dopo aver consultato diversi atleti e organizzazioni sportive. Micallef ha sottolineato che questa decisione danneggia lo spirito di inclusione e fair play che dovrebbe guidare l’evento. La sua dichiarazione arriva mentre le polemiche sulla partecipazione russa continuano a crescere, anche in vista delle prossime competizioni. La questione resta al centro del dibattito internazionale e suscita molte reazioni.

BRUXELLES, 18 FEB – “Permettere alla Russia e Bielorussia di tornare alle Paralimpiadi e ora concedere una wild card e una partecipazione accelerata senza qualificazioni? Questo è inaccettabile”. Lo scrive su X il Commissario europeo per l’equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, Glenn Micallef. “Mentre la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina continua, non posso sostenere il ripristino di simboli nazionali, bandiere, inni e uniformi, che sono inseparabili da quel conflitto. Per questo motivo, non parteciperò alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

