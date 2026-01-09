Picciriddi smossi | in mostra la vita di nove bambini all' interno di Casa della Speranza

“Picciriddi Smossi” è un progetto che racconta la vita di nove bambini all'interno di Casa della Speranza, una Comunità per minori a rischio di devianza di Palermo.Da marzo 2023 a marzo 2024, i fotografi Raffaele Franco (purtroppo venuto a mancare un anno fa) e Giuseppe Tornetta, hanno provato a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Ospedale Moscati di Avellino: supereroi della vita, una giornata di speranza per i bambini prematuri

Leggi anche: 'Armonie di luce', inaugurata la mostra fotografica all'interno della Rotonda Foschini

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Milotta Group ha scelto di sostenere Picciriddi Smossi, una mostra fotografica che racconta storie di infanzia, fragilità e speranza. Un progetto che dà voce a chi spesso resta ai margini e che trova nella fotografia uno strumento di racconto, memoria e consape - facebook.com facebook