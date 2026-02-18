Comicon Bergamo 2026 | Ortolani dirige Larroca e Matsuno tra gli ospiti internazionali del festival

Ortolani dirige il Comicon Bergamo 2026, attirando appassionati da tutta Italia. La presenza di artisti internazionali come Larroca e Matsuno arricchisce il festival, che si svolgerà dal 26 al 28 giugno alla Fiera di Bergamo. Durante l’evento, i visitatori potranno incontrare gli autori, partecipare a workshop e scoprire anteprime di nuove pubblicazioni. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento per gli amanti del fumetto, del cinema e della cultura pop, con molte attività dedicate a grandi e piccini.

Comicon Bergamo: Un Festival in Crescita tra Fumetto, Cinema e Cultura Pop. Comicon torna a Bergamo dal 26 al 28 giugno 2026, trasformando la Fiera di Bergamo in un vibrante centro di creatività e intrattenimento. L'evento, giunto alla sua quarta edizione, si consolida come uno dei più importanti appuntamenti del panorama culturale del Nord Italia, ampliando la sua offerta per abbracciare fumetto, cinema, serie TV, videogiochi e cosplay. L'edizione 2026 si preannuncia ricca di ospiti internazionali e celebrazioni speciali, tra cui il 40° anniversario del personaggio Drago. Leo Ortolani alla Direzione Artistica: Un Tocco di Satira e Scienza.