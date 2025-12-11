Comicon Napoli 2026 | Leo Ortolani magister poster di Aurélien Predal e ospiti internazionali

Il Comicon Napoli 2026 si avvicina, con l'apertura ufficiale delle attività e annunci di grandi ospiti internazionali. Dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d’Oltremare, l'evento promette un ricco programma di incontri, mostre e iniziative diffuse in tutta Napoli, consolidando la storica rassegna come punto di riferimento nel panorama culturale e del fumetto.

Inizia oggi lil percorso verso Comicon Napoli 2026, che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d'Oltremare e sarà accompagnato da un lungo calendario di eventi diffusi in tutta la città. Da oggi aprono le biglietterie online. Si parte con l'annuncio del Magister, il disvelamento del poster della XXVI edizione, i primi ospiti internazionali, la grande mostra su Robert Crumb e l'apertura delle biglietterie online. "Dopo avere celebrato – dichiara Matteo Stefanelli, direttore artistico di Comicon – il traguardo delle 25 edizioni, il festival inizia a svelare il programma 2026 partendo da alcuni ospiti internazionali accomunati da un sottile filo rosso: il coraggio di ridefinire i linguaggi creativi sfidando i contesti editoriali.

COMICON Napoli 2026 parte con una line-up che unisce maestri del fumetto, icone del videogioco e grandi firme dell'animazione.

Leo Ortolani è il magister di Comicon Napoli 2026

Comicon Napoli 2026, Leo Ortolani sarà il nuovo Magister: al via le prevendite dei biglietti, annunciati i primi ospiti ufficiali

Leo Ortolani magister di Comicon 2026, poster di Aurelien Predal. Per la prima volta in Italia arrivano Kazuhiko Torishima e e Koji Igarashi.