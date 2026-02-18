Come sta Fabrizio Corona? Ho una brutta malattia che non guarisce Dovrei fermarmi ma non posso farlo ora

Sempre e comunque al centro della scena. Non ancora affievolitasi l’eco del caso Signorini, con la cancellazione di Falsissimo da YouTube, la causa da 160 milioni mossa da Mediaset e l’annuncio di non “arrendersi” nella sua personalissima battaglia contro lo show-system, ecco che Fabrizio Corona fa di nuovo parlare di sè. Qualche giorno fa l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato sul suo profilo X due immagini che lo immortalano disteso su un letto di ospedale, per quello che sembra un controllo medico, forse un elettrocardiogramma. Sul corpo tatuato e ancora perfettamente scolpito si vedono infatti vari elettrodi collegati a una macchina con monitor. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

