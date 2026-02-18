come si decide a chi trapiantare prima un cuore nuovo

Il caso del bambino ricoverato a Napoli ha portato alla luce come si scelga chi riceve un cuore nuovo. La decisione si basa su criteri concreti e ben definiti, come l’età, lo stato di salute e la compatibilità del donatore. Gli specialisti devono valutare attentamente ogni aspetto per stabilire la priorità. Questa procedura complessa richiede un’analisi precisa di vari fattori. Alla fine, la scelta dipende da parametri stabiliti dalle linee guida mediche e dalla disponibilità di organi.

Ci sono alcuni criteri molto precisi che devono valutare gli esperti, come sta succedendo per il caso del bambino ricoverato a Napoli Martedì sera al Centro nazionale trapianti è stata comunicata la disponibilità di un cuore per un trapianto pediatrico. La notizia ha dato speranza ai genitori del bambino ricoverato da oltre due mesi all’ospedale Monaldi di Napoli, dopo un’operazione di trapianto di cuore andata male. Negli ultimi giorni le condizioni del bambino sono rimaste molto gravi, al punto che è stato necessario convocare a Napoli quattro esperti per decidere se il bambino potrà sostenere un’altra operazione molto complessa e dunque ricevere un cuore nuovo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Bimbo trapiantato a Napoli, c'è un nuovo cuore. «Viene del nord». Oggi si decide sulla trapiantabilitàUn bambino di Napoli ha ricevuto un nuovo cuore proveniente dal Nord.

Ghiaccio secco sul cuore da trapiantare a bimbo, tre le inchieste NapoliA Napoli, le autorità hanno aperto tre inchieste dopo che un cuore destinato a un bambino di due anni si è danneggiato durante il trasporto.

