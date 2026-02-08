Ghiaccio secco sul cuore da trapiantare a bimbo tre le inchieste Napoli

A Napoli, le autorità hanno aperto tre inchieste dopo che un cuore destinato a un bambino di due anni si è danneggiato durante il trasporto. Il cuore, che avrebbe dovuto ridare speranza al piccolo in attesa di un trapianto, è risultato irreparabilmente compromesso perché si è usato ghiaccio secco invece del ghiaccio normale. Ora si cercano responsabili e si verificano tutte le procedure di conservazione e trasporto.

Un cuore destinato a ridare speranza a un bambino di due anni, in attesa di un trapianto, è risultato irreparabilmente danneggiato a causa dell'utilizzo di ghiaccio secco invece del ghiaccio standard per la conservazione durante il trasporto. L'episodio, avvenuto lo scorso 23 dicembre, ha fatto saltare l'intervento all'ospedale Monaldi di Napoli e ha innescato una serie di inchieste per accertare le responsabilità di quanto accaduto. Il piccolo paziente, già seguito dall'età di tre mesi per una grave cardiomiopatia, resta quindi in attesa di un nuovo donatore, mentre le indagini si concentrano sulla catena di eventi che hanno portato all'utilizzo di un metodo di conservazione inadeguato, letteralmente "bruciando" le possibilità di un trapianto salvavita.

