Microsoft Flight Simulator 2024 Digital Foundry promuove la versione PS5 ma critica quella PS5 Pro

Microsoft Flight Simulator 2024 è stato recentemente rilasciato su PS5, suscitando l’interesse di Digital Foundry. L’analisi si concentra sulle prestazioni offerte dalla versione per PS5 rispetto a quella per PS5 Pro, evidenziando differenze e limiti tecnici. Questo approfondimento fornisce uno sguardo obiettivo sulle capacità delle console Sony nel supportare un simulatore di alta qualità come Flight Simulator.

Microsoft Flight Simulator 2024 è arrivato su PS5 nei giorni scorsi ed ha subito attirato l'attenzione di Digital Foundry, che ha analizzato nel dettaglio il lavoro di Asobo Studio sulle console PlayStation. Il verdetto è chiaro: la versione PlayStation 5 è convincente e mantiene quasi tutte le funzionalità viste su Xbox, ma il giudizio cambia passando a PS5 Pro, dove i miglioramenti risultano limitati e poco incisivi. Nonostante l'etichetta "Pro", l'esperienza resta sostanzialmente invariata. Dal punto di vista tecnico quindi Microsoft Flight Simulator 2024 su PS5 si presenta con un'installazione base di appena 28 GB.

