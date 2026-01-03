Rapina alle Poste di Maddaloni arresti domiciliari per 32enne di Giugliano | bottino da 75mila euro

A Maddaloni, un 32enne di Giugliano in Campania è stato arrestato agli arresti domiciliari dopo essere stato coinvolto in una rapina a mano armata presso l’ufficio postale, durante la quale sono stati sottratti circa 75.000 euro. Carlo Di Marino, nato nel 1994, è ora sotto sorveglianza elettronica. La vicenda evidenzia le misure di sicurezza adottate per garantire la legalità nelle attività di pubblica utilità.

Carlo Di Marino, classe 1994, originario di Giugliano in Campania, accusato di aver partecipato alla rapina a mano armata all’ufficio postale di Maddaloni, ha ottenuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La decisione è stata assunta dal giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha accolto la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, del Foro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rapina alle Poste di Maddaloni, arresti domiciliari per 32enne di Giugliano: bottino da 75mila euro Leggi anche: Rapina all’ufficio postale a Maddaloni da 75mila euro: scarcerato 31enne di Giugliano Leggi anche: Coltello e volto coperto, rapina alle Poste di Tavernerio per 200 euro: presi i due responsabili Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maddaloni, rapina da 75mila euro alle Poste con sequestro dipendenti: Simeoli va ai domiciliari; Colpo all'Ufficio Postale da 75mila euro, scarcerato uno della banda; Rapina da 75mila euro alle Poste: scarcerato il giuglianese Simeoli; Colpo da 75mila euro alle Poste, svolta per uno della banda. Rapina armata alle Poste: 75mila euro il bottino, ai domiciliari 30enne di Giugliano - , classe ’94 di Giugliano, accusato della rapina armata all’ufficio postale di Maddaloni, lascia il carcere e va ai domiciliari con braccialetto elettronico. msn.com

Rapina da 75mila euro alle Poste: scarcerato 31enne di Giugliano - Simeoli Gennaro, classe ’94 di Giugliano in Campania era stato arrestato con l’accusa di aver rapinato a mano armata l’ufficio postale di Maddaloni e di aver portato via un bottino di oltre 75mila eur ... internapoli.it

Maddaloni, rapina da 75mila euro alle Poste con sequestro dipendenti: Simeoli va ai domiciliari - Gennaro Simeoli, 29 anni di Giugliano, accusato di aver preso parte alla rapina a mano armata all’ufficio postale di Maddaloni, è ... msn.com

+++ Rapina oggi pomeriggio, 12 dicembre, a Cura Carpignano, alle Poste di via Dosso. Una donna è stata portata in ospedale per accertamenti +++ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.