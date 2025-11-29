Novara ladro seriale colpisce guardia giurata alla testa con una bottiglia di vetro | come è terminata la fuga

Notizie.virgilio.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino rumeno è stato arrestato a Novara dopo aver aggredito una guardia giurata durante un tentativo di furto in un negozio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

novara ladro seriale colpisce guardia giurata alla testa con una bottiglia di vetro come 232 terminata la fuga

© Notizie.virgilio.it - Novara, ladro seriale colpisce guardia giurata alla testa con una bottiglia di vetro: come è terminata la fuga

Scopri altri approfondimenti

novara ladro seriale colpisceNovara, ladro seriale colpisce guardia giurata alla testa con una bottiglia di vetro: come è terminata la fuga - Un cittadino rumeno è stato arrestato a Novara dopo aver aggredito una guardia giurata durante un tentativo di furto in un negozio. Da virgilio.it

Bari, il «ladro seriale» nel negozio asiatico colpisce ancora: colto sul fatto, si dà alla fuga VIDEO - Succede da Funny Yummy, attività commerciale specializzata in gadget, snack e bevande ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Novara Ladro Seriale Colpisce