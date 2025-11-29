Novara ladro seriale colpisce guardia giurata alla testa con una bottiglia di vetro | come è terminata la fuga
Un cittadino rumeno è stato arrestato a Novara dopo aver aggredito una guardia giurata durante un tentativo di furto in un negozio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Novara, ladro seriale colpisce guardia giurata alla testa con una bottiglia di vetro: come è terminata la fuga - Un cittadino rumeno è stato arrestato a Novara dopo aver aggredito una guardia giurata durante un tentativo di furto in un negozio. Da virgilio.it
