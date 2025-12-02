Gang di ragazzine tra i 16 e 18 anni picchiano i poliziotti con calci e pugni per delle cuffie rubate | arrestate

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre ragazze minorenni sono state arrestate, e una 18enne indagata, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver rubato delle cuffiette a un ragazzo di 15 anni e aggredito gli agenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

