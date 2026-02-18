Colori maschere balli e sorrisi nel carnevale della Casa Pia

Durante il Carnevale alla Casa Pia di Arezzo, i colori vivaci, le maschere e i balli hanno riempito il cortile dell’istituto, creando un’atmosfera di festa. L’evento, che si è svolto il Martedì Grasso, ha coinvolto non solo gli ospiti, ma anche i loro familiari, gli operatori e i dirigenti, tutti uniti in un pomeriggio di allegria condivisa. Un momento di allegria che ha regalato sorrisi e momenti di spensieratezza a tutti i presenti.

Il Martedì Grasso è stato arricchito da un momento di festa con ospiti, familiari, operatori e dirigenti. L'avvicinamento alla giornata di festa è stato scandito da laboratori a tema dedicati al carnevale Colori, maschere, balli e sorrisi nel carnevale della Casa di Riposo "Fossombroni". Il Martedì Grasso dello storico istituto aretino, noto come Casa Pia, è stato arricchito da un momento di festa che ha coinvolto ospiti, familiari, operatori e dirigenti che hanno condiviso un pomeriggio all'insegna di socializzazione e leggerezza, in un clima di partecipazione in cui unire generazioni e condividere tradizioni.